- Home
- Entertainment
- Cine World
- OTT Release This Week: ಕೊನೆಗೂ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಿಸುವ, ರಂಜಿಸುವ ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
OTT Release This Week: ಕೊನೆಗೂ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಿಸುವ, ರಂಜಿಸುವ ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
OTT Movies Release: ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ-ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿವೆ? 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಈ ವಾರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ? ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ 'ಮಾ ಬೆಹೆನ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಲಿದೆಯೇ? 'ಗುಲ್ಲಕ್ 5' ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ?
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗಳು
ಜೂನ್ 2026ರ ಆರಂಭವು ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ವಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚರ್ಚಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಮಾ ಬೆಹೆನ್' ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್' ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
'ಗುಲ್ಲಕ್ ಸೀಸನ್ 5', 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಟೈಟಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
ಜೂನ್ 1, 2026 - ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
'ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಸೀರೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಕಾಸ್ಟರ್ ನೋವಾ ಈಗಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯು, ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಗೆಲುವುಗಳು, ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಈ ಸರಣಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್
ಜೂನ್ 2, 2026 - ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
'ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್' ಸರಣಿಯ ಕಥೆಯು, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ಮರ್ರೆ ಹಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಐವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಟೈಟಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಜೂನ್ 3, 2026 - ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ
'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಟೈಟಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಒಂದು ಬಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಉದ್ಯಮಿ ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಸರ್ಭ್ ಅವರು ಕ್ಸೆರ್ಕ್ಸೆಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟೈಟಾನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್
ಜೂನ್ 4, 2026- ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಈ ವಾರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಜೂನ್ 5, 2026 - ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
'ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯು ಜಾಕಿ ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬ ವರ್ಕ್ಹೋಲಿಕ್ ಸಿಇಒ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲ ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಂಚ್ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾ ಬೆಹೆನ್
ಜೂನ್ 4, 2026 - ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
'ಮಾ ಬೆಹೆನ್' ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ರೇಖಾ (ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್) ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಜಯಾ (ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ) ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ (ಧಾರಣಾ ದುರ್ಗಾ) ಇರುವ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಘಟನೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗುಲ್ಲಕ್ ಸೀಸನ್ 5
ಜೂನ್ 5, 2026 -ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಜೂನ್ 5
ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಗುಲ್ಲಕ್ ಸೀಸನ್ 5' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಾ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಂತೋಷ್, ಶಾಂತಿ, ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಒತ್ತಡಗಳು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು ತನ್ನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.