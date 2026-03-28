'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಜೊ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ (Karan Johar) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' (Dhurandhar 2) ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕರಣ್, ಇದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಹೈಪರ್ ಆಲ್ಫಾ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ತುಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ #DHURANDHAR2 ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು 70ರ ದಶಕದ ನೆನಪು:
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳು ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 'ಜಸ್ಕಿರತ್' ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸೈನಿಕರು ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರ ಹೃದಯ ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. "ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ (Aditya Dhar) ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕರಣ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ತಮಗೆ 70ರ ದಶಕದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾದವು ಎಂದು ಕರಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ:
ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹ 1300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.