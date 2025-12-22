ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರುಖ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ OCD ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಅವರ ನಟನೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುವ ಶಾರುಖ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ 'ಗೀಳು' (OCD) ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದ OCD!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಮನ್ಯಾವರ್ ಶಾದಿ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ (The Manyavar Shaadi Show) ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಗೀಳು (OCD) ಇದೆಯಂತೆ. "ಶಾರುಖ್ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಕರಣ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ್ನತ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರಣ್ಗೆ ಕಾಡುವ ಭಯ:
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಈ 'ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೇಮ' ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೇ ಶಾರುಖ್ ಮನೆ 'ಮನ್ನತ್'ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಯಪಡುತ್ತಾರಂತೆ. "ನಾನು ಮನ್ನತ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶಾರುಖ್ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು 'ಇಲ್ಲ ಶಾರುಖ್, ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವೇ ನನಗೆ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೀಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 'DDLJ' ಕಾಲದಲ್ಲಿ!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅಂತೆ! ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1994ರಲ್ಲಿ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ) ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಉಡುಪುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಕರಣ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದ ಕರಣ್, ಶಾರುಖ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಶಾರುಖ್, "ಯಾರು ಈ ಹುಚ್ಚ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ನನಗೆ ಇಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನೀಡಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್:
ಶಾರುಖ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ, ಆದಿತ್ಯ ಅವರು, "ಅವನು ಸೌತ್ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ (South Bombay) ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು," ಎಂದು ಶಾರುಖ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಗೀಳು ಮೂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ತಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರುಖ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.