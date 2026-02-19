ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮದ್ವೆ: ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಳೋದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್!
ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಇದೀಗ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೈ
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಹು ನೀರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರಾ-1ರಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ರಾಣಿಯ ಪಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೇಯವಳೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು, ನೆಗಟಿವ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾಸ್ಟೂಮ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಜೇಜ್, ನಟನೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಎನಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರ ಮುಂದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಭಿನ್ನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಟನೆ
ನಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ನಟಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದವು. ಇದೀಗ ಐವರು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಟಾಕ್ಸಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೀತಾರಾಮಂ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹು ಭರವಸೆಯ ನಟಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಸಾ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಮದ್ರಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ನಟಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ಶ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣ್ ವಸಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜತೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇಯ ಫಿಸಿಕ್ ಇರೋ ರುಕ್ಮಿಣ್ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೂ ಹೋಲಿಸುವುದುಂಟು. ಮೂಲತಃ ರಾಜ್ಯದವರಾದ ನಟಿಯೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರು. ಬ್ಯೂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇಯ ಅಭಿನಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಂತೆ ಇದೀಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸರದಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು.
