ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗಂತ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು?
ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಮಹೇಶ್ ತಮಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರವಿದೆಯಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಬೇರಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, 'ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು'. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮಹೇಶ್ ಆಸೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ
ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 'ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕತ್ತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದವು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಎನ್ಟಿಆರ್, 'ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ
ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಗ ರೀ-ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಸ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
