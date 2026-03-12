ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಎನ್ನುವ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪಾರ್ನ್ ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಟಿಯ ಫೋಟೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಶೆರ್ಲಿನ್ ಹೆಸರು ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಬೇಗನೆ ಫಿಲಂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂತಾನೂ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಲೈಂಗಿಕ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮಮತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ನಟಿ ಟಬು ಜಾಕಿಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಮೊದಲು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಬಳಿಕ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಿಗೆ ತಾನು ಬೈ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತಂತೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಪಾರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿಯಂತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಡೆವೆಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
'ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಇದೊಂದೆ..' ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ!
ಈ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ , ರಕ್ತ ಹರಿದರೂ ನೃತ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸದ Aishwarya Rai
'ಬ್ಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ..' ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ ನಟಿ!