'ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಮಗಳು ಬೇಡ' ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು? ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಭಾವುಕ ಮಾತು
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರಕ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ತಾರಕ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಂದಮೂರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನೇ ಈ ತಾರಕ್.
ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳು
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ನೋವಿತ್ತೇ?' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಛೆ ಛೆ, ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾರಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಮಗನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಾಯಿ
ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, 'ದೇವರೇ ನನಗೆ ಮಗನೇ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ' ಎಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಾರಕ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 'ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರು' ಎಂದು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಿನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ತಾರಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. 'ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ. ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಾರಕ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹಠ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆ
ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಯಮದೊಂಗ' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಮನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ' ಎಂದು ತಾರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.