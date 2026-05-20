ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ 4.28 ನಿಮಿಷದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಖತ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಹೇಳುವ 3 ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಆ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...

ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು

ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರದ ಕಾರಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಹೇಳುವ 3 ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

1. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಒಂದಿದೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲ್ಲ.

2. ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದವರ ಮುಖ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ.

3. ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ.

ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಮತ್ತೆ ಲೈಮ್‌ಲೈಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಬಿಜು ಮೆನನ್, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ಅಂಶುಮಾನ್ ಪುಷ್ಕರ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, 500-600 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಬಗ್ಗೆ

ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ 1991 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ನಿನ್ನು ಚೂಡಾಲಾನಿ'. ಇದರ ನಂತರ ಬಂದ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ. 1' ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಾದ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದೇವರ' ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ವಾರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿರಲಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ 2027 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.