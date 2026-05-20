ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಗತಿ?
ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ 'ಜಯಂ' ರವಿ: ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ನಟ ಈಗ ಕಠಿಣ ವ್ರತದಲ್ಲಿ!
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವ 'ಮಾಸ್ ಹೀರೋ' ಜಯಂ ರವಿ (Jayam Ravi), ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ (Aarti Ravi) ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹದಿಂದಲೇ (Divorce Controversy) ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತಮಿಳು ನಟ, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಂಸಾರದ ಜಗಳ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನೋವು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗದ ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆ ಜಯಂ ರವಿ ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ನಟ ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶರಣು!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ಅವರು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ರವಿ, ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ!
ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. "ನಮ್ಮದು ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪುರುಷರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷ ವರ್ಸಸ್ ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್, ಹೊಸ ಪಯಣದತ್ತ ಗುರಿ!
ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರವಿ, ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಜೀನಿ' ಮತ್ತು 'ಕರಾಟೆ ಬಾಬು' ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಜೀವನದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರಲಿರುವ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
ಸಾರಾಂಶ:
ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.