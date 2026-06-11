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- 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಬಂಪರ್: ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವನೆ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್!
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಬಂಪರ್: ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವನೆ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ 'ದೇವರ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜಾನ್ವಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿ ಪಡೆದದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ವರ್ತನೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ದೇವರ ಪಾರ್ಟ್ 1' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ದೇವರ' ಮತ್ತು 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಅವರ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರ ಜಾನ್ವಿಯ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಈ ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೊತೆ 'ಲಗ್ ಜಾ ಗಲೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ವಿವಾದ
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಜಾನ್ವಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ವಿವಾದಿತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 187.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 271.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
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