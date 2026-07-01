ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸುಂದರಿಯರು.. ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೈಲ್
Toxic heroine teaser: ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಎರಡನೇ ಟೀಸರ್ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳು ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವ 'ವಿಶುವಲ್ ಸ್ಟೋರಿಟೆಲ್ಲಿಂಗ್' ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಅಂತರಾಳ
ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಅಂತರಾಳ
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಸರ್ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟಿಯರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನೇಹಾ ಆರ್. ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಸರ್ಧಾರಿಯಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಕಥೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವ (Visual Storytelling) ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್
ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಕಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಯನತಾರಾ ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ (ಎಲಿಜಬೆತ್) ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ (ನಾಡಿಯಾ) ಅವರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ನೋಡಲು ಕನಸಿನ ಲೋಕದಂತೆ(Dreamy) ಕಂಡರೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ (Badass Motifs)
ಬಾಡಾಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ (Badass Motifs)
ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ (One-shoulder outfit), ಥೈ ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಅವರ 'ಗಂಗಾ' ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ (Cinematic Cohesion)
ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ (Cinematic Cohesion)
ಚಿತ್ರದ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ" ಮತ್ತು "ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್" ಕಥಾಹಂದರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ (Bold Color Palettes)
ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ (Bold Color Palettes)
ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್, ದಪ್ಪನಾದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಡ್ ಬಳಕೆಯು ನಾಯಕಿಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾರುತ್ತದೆ.
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