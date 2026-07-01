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- ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಟಾಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ, ಟಾಪ್ 3ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಾ ಅನ್ನೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ IMDb ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಆರಂಭ
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೇಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2026ರ ಭಾರತದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು IMDb ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ
IMDb ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 2026ರ ಭಾರತೀಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟಾಪ್ 20 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಟೀಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ IMDb ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಲ ರಸಿಕರ ಥ್ರಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ?
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಮಾಯಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಣಯ 2026ರ ಭಾರತದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
IMDb ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2026 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ
- ರಾಮಾಯಣ
- ಆಲ್ಫಾ
- ಟಾಕ್ಸಿಕ್
- ಕಿಂಗ್
- ಧಮಾಲ್ 4
- ದೃಶ್ಯಂ 3
- ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್
- ಮಿರ್ಜಾಪುರ್, ದಿ ಮೂವಿ
- ಹೈವಾನ್
- ಈಥ
- ಅವರಾಪನ್ 2
- ಇಕ್ಕಾ
ಜನವರಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಆಗ್ರ ಸ್ಥಾನ
IMDb 2026ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೆರಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರು
ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಾಪ್ 3 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ 4 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲ್ಫಾ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂ.1 ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ನಂ.12 ಇಕ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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