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- ಈ ನಟಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು: ಗಾಯಕಿ ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
ಈ ನಟಿಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು: ಗಾಯಕಿ ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಚಿತ್ರಾ. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಹಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಚಿತ್ರಾ, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಹಸ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಎಂಥ ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಶಾಂತಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ..
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆ
ಗಮಕಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಓಮನಕುಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನಿಯಮಗಳು, ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂರುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದ, ನಾನು, ಅಕ್ಕ ಸೇರಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆ..
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಓಮನಕುಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಕೀರ್ತನೆ ಕಲಿತರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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