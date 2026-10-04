ಯಾರಮ್ಮಾ ನೀನು ಚೆಲುವೆ? ಯಾಕಮ್ಮಾ ಹಾರ್ಟ್ ಕದಿಯುವೆ..? ಬೊಂಬೆ ನೋಡಿ ಟೀನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್..!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಮಿಂಚಿದ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಗೋವಿಂದಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು, ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಹಬ್ಬವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ 90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ಮಿಂಚಿದ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಟೀನಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಗೋವಿಂದಾ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀನಾಗೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟವಿತ್ತೋ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಗೋವಿಂದಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಟೀನಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀನಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ‘ಗೋವಿಂದಾ ಫ್ಯಾನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅವರು, ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬಂತೆ ಟೀನಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ 90ರ ದಶಕದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನರಂಜನಾ ಶೈಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಅವರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1987ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಹಾಗೂ ಯಶವರ್ಧನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೀನಾ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಟೀನಾಗೆ ಗೋವಿಂದಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟೀನಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗೋವಿಂದಾ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ‘ರೂಪಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ 90ರ ದಶಕದ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಂದೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಮಗಳು ಟೀನಾ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ‘ನಾನು ಗೋವಿಂದಾ ಫ್ಯಾನ್’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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