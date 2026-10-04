ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಟೀನಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ..!
Tina Ahuja on Govinda: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 90ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಮಗಳು ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀನಾ, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಇತರ ನಟರಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟೀನಾ ಅವರಿಗೆ, ‘ಗೋವಿಂದಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ನಟರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರುಷತ್ವದ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತಾ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಟೀನಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತೋ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ತಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಟೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀನಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ‘ಗೋವಿಂದಾ ಫ್ಯಾನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಟೀನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮನರಂಜನಾ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ಕಾಮಿಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದಾ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 1987ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಯಶವರ್ಧನ್ರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಿಂದಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ‘ರೂಪಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಟೀನಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀನಾ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಗೋವಿಂದಾ ಹಾಗೂ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ರೂಪಾ’ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಗಲಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ 90ರ ದಶಕದ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ್ನು ಮಗಳು ಟೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ‘ನಾನು ಗೋವಿಂದಾ ಅಭಿಮಾನಿ’ ಎಂಬ ಟೀನಾ ಮಾತು ಇದೀಗ ತಂದೆ-ಮಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.