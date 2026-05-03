ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳಾ ಈ ಪಾಕ್ ನಟಿ? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್- ಏನಿದರ ಹಕೀಕತ್ತು?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸಾದಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾದಿಯಾ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪಾಕ್ ಪ್ರೀತಿ
ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಏನೊಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ಕಸಾಬ್ನನ್ನು ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆದವರು ಶಾರುಖ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ನಂಟಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ 28 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ನಟಿ ಶಾರುಖ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸಾದಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಆರ್ಯನ್ನಿಂದ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಂತೆ. ಇದಾಗಲೇ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿರುವ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Nora Fatehi ) ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಡುವೆಯೇ, ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೋವಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಅಲ್ವಾ? ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ಕಂಡರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಫೋಟೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಅನ್ನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಜೋಡಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ!
ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ
ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಖುದ್ದು ಸಾದಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ‘ನ್ಯೂ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾದಿಯಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಯನ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೇ ಅದನ್ನು ಸಾದಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹಾಕಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಆರ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪಾಕ್ ನಟಿಯ ಜತೆ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ (Aryan Khan) ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ವಿಮರ್ಶಕ ಕಮಾಲ್ ಆರ್ ಖಾನ್ KRK ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಆರ್ಕೆ ಅವರು ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾದಿಯಾ ಖಾನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಾದಿಯಾ (Sadia Khan) 'ಜನರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಆರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೇಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜ. ಅದರೆ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿತಿಯಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ?
'ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೇಳೆ ಹಲವು ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಒಟ್ಟಿಗೇ ಫೋಟೋ (Photo) ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಿಂಗ್ (Dating), ರಿಲೇಷನ್ (Relationship) ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆದರೆ ಹೇಗೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸಾದಿಯಾ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯುಳ್ಳವ. ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆಬುಡವಿಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
