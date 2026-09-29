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- 'ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ .. ನೀನಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ' 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಊರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಾದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ತಂದೆ!
'ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ .. ನೀನಯ್ಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ' 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಊರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಾದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ತಂದೆ!
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಉದಯಭಾನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ನಿರೂಪಕಿಯ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿವರ ನೋಡಿ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆ್ಯಂಕರ್
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಉದಯಭಾನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಟಿವಿ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಇವರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವರು ಟಿವಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಿತೂರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಭಾನು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಭಾವುಕರಾದ ಉದಯಭಾನು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉದಯಭಾನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಮಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಊರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಉದಯಭಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಉದಯಭಾನು ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಪಟೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು 'ಉದಯಭಾನು' ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕವಿತೆ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು.
ಉದಯಭಾನು ಐದು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಊರಿನ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದಯಭಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ತಮಗೂ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
150 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಊರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಉದಯಭಾನು ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 150 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲದ ಅವರು, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಜಮೀನನ್ನು ಊರಿನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಹೆಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಊರಿನ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಆಶಿಸದ ಕುಟುಂಬ
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಆಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದಯಭಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಉಳಿಸಿಹೋದ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ, ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹಾಗೂ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಊರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಉದಯಭಾನು ಅವರ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.
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