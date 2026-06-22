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- Vishnu Priya: ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಕಿ: ಖ್ಯಾತ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
Vishnu Priya: ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಕಿ: ಖ್ಯಾತ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
Vishnu Priya Instagram Earnings: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆಕೆಯ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ಗಳಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಆಕೆ ಆಗಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಶೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೋ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾಗೆ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಆದಾಯ 27 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಿಂದ 390 ರೂಪಾಯಿ ಚಂದಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಆಕೆಯೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ.
ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿಯರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿಯರಾದ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇನೋ.
ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲೈವ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್' 5 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
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