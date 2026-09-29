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- 'ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ಟ್.. ಹೀಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 'ಟೀನ್ ಕೌವೆ' ನಟಿ!
'ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ಟ್.. ಹೀಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ 'ಟೀನ್ ಕೌವೆ' ನಟಿ!
ಇಂದಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ವಾತಾವರಣವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಸೌಕರ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ?
Fatima Sana Shaikh talk about Entertainment tax hike: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ? ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (BMC) ಏರ್ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.570ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NDTV Yuva 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಾತಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಬರುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಹೀಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 2,000ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಒಂದಕ್ಕೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಖರ್ಚು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೊರಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ‘ಕ್ಲಾಸಿಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ
BMC ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಫಾತಿಮಾ “ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಸ್ಟ್” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ವಾತಾವರಣವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಸೌಕರ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಫಾತಿಮಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೆ, ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು “ಕೊನೆಗೂ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಹುಂಕಾರ್: ದಿ ರೋರ್’ ಎಂಬ ಒಟಿಟಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಟೀನ್ ಕೌವೆ’ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, BMCಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.
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