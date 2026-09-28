ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು: ಈಗ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಗುಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ!
ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಷಯ
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಪ್ಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
13 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ.. ನಂತರ ಮದುವೆ
ಮಾಜಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಪ್ಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾಪ್ಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
‘ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಲವೇ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ’
ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾಪ್ಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಥಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ’
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ವರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ತಾಪ್ಸಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಥಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭದ್ರತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವ ಗೌರವವೇ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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