‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹವಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಡೀಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಚರ್ಚೆ?
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಲೆಕ್ಕ.. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಡೀಲ್!
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಡೀಲ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ದಿಲ್ ರಾಜು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಡೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೂ ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ‘ಜೈಲರ್ 2’, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತೆಲುಗು ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲ್ಸ್, ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.