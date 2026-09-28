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- Superhit Movies: ಲವ್ ಮಾಡಿ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ, 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್!
Superhit Movies: ಲವ್ ಮಾಡಿ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ, 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್!
ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ದುರಂತಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಆ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವುದು?
ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕ, ಕೇವಲ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಾಡಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಅಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
26 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನ, ಎಆರ್ ಮುರುಗದಾಸ್ ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ 26 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರು. ಆತನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರು 15-18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೇ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ'. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಎಆರ್ ಮುರುಗರಾಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನಟ ಆರ್ಯೆ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ನಯನತಾರ ಅವರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಸನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಆರ್ ಮುರುಗದಾಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ರೇಜಿನಾ ಅವರ ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹ, ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಟ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಆಟ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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