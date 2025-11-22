- Home
- ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
Sonakshi Sinha population comment: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋ 'ಟೂ ಮಚ್' ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಚಿಂತನೆಯ ಕುರಿತು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ
ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ “ಭಾರತೀಯರು ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಿಂತ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಮುಜುಗರಪಡುತ್ತಾರೆ.”
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಬಲ
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಭಾರತೀಯರು ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಜನರು ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋನಾಕ್ಷಿಯೂ ಇವರನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ?
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮನೀಷ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಕೂಡ ಮನೀಷ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಜೋಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರನ್ನು "ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ "ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸರಿಯೇ? ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬದಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಅಥವಾ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.. "ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?" ಸೋನಾಕ್ಷಿಯವರ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ನಗುವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
