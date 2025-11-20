ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಪರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ; ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 92
SRK college marks: ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಶಾರುಖ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ನಾಯಕ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?. ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ. ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್
ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ... ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಈಗ ಇವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ. ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಹನ್ಸ್ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 92, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 51, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 78 ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 78 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 92 ಮತ್ತು 78 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾರುಖ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ
ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.