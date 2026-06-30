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- Samantha Baby Bump: 'ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್... ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ': ಸಮಂತಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
Samantha Baby Bump: 'ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್... ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ': ಸಮಂತಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
Samantha ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ನನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್... ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ವಿವಾಹ
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು 2025ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
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