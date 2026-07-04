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ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪರಶು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜಿವಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Jul 04 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ಚಿರಂಜೀವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಪರಶು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್

ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿರಂಜಿವಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ

ನಿಶಾ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಸಮಯ ಕಳೆದದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಗುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
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ನೀನು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿ! ಲವ್ ಯೂ ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಶಾ.

Image credits: Instagram
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ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್

ನಿಶಾ ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜಿವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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