- ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ನೋಡಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿದ್ರಾ ಶೇಕ್?, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
Malaika Arora social media: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮಲೈಕಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಐಡಲ್ 2025 (Gulf Idol 2025) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಡಾ. ಬೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (Dr. Boo Abdullah) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲೈಕಾ
ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಹೌದು. ಗಲ್ಫ್ ಐಡಲ್ 2025 ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಡೀಪ್-ಕಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಖ್ ಒಬ್ಬರು ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಮಲೈಕಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ದೇಹವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಚ್ಚುವ ಇಂತಹ ಉಡುಪನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು?", "ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆ ಇತ್ತು?" ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
