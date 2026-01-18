ಶೆಫಾಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ, ಮಾಡಿಸಿದವರು ಗೊತ್ತು; ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
Parag Tyagi statement: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ, ಕಾಂಟ ಲಗಾ ಗರ್ಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಹಠಾತ್ ನಿಧನ ಇಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. ಇದೀಗ ಅವರ ಪತಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಶೆಫಾಲಿ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಮತ್ತು "ಕಾಂಟ ಲಗಾ" ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಡಗಿ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪತಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ
ಹೌದು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವು ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಗ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ತನಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಪರಾಸ್ ಛಬ್ರಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಪರಾಸ್ ಛಬ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೆಫಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇತರರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತು
ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆ ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದಿದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನಗೆ ಏನಾದರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಫಾಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸಾವಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಾಡು "ಕಾಂಟ ಲಗಾ" ದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಈಗ ಪರಾಗ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೆಫಾಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಯಾರು?
ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ ಒರ್ವ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿ. 2002 ರಲ್ಲಿ "ರೀಮಿಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ "ಕಾಂಟ ಲಗಾ ಗರ್ಲ್" ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತರುವಾಯ ಅವರು "ಮುಜ್ಸೆ ಶಾದಿ ಕರೋಗಿ" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
