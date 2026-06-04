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- ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ! ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಪ್ಪಟ ದೇವತೆ
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಟ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ
ಅವರ ಈ ನೋಟ, ಅವರ ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ನಿಧಿ ಹಳಾನಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಂಡಲ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ದೇಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಈ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮರೋಡಿ ಕಸೂತಿ, ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೀರೆಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿತನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ!
ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಬೇಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ರೌನ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಐ ಲುಕ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕರಾ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಲದ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದ ಈ ಸೀರೆಗೆ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
‘ಪೆದ್ದಿ’ 2026ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಹಾಡಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅಚಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
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