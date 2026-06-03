ಅಭಿಮಾನಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆತನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ..
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮ ಮುರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆತನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ, ಕೆಲವೇ ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ವೈರಲ್ ಆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವುಕನಾದ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಟನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
'ಐಕಾನಿಕ್' ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮಾತು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು, ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ', 'ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್', 'ಕಾದಲ್ ದೇವತೈ' ಚಿತ್ರಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ' ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಆ ಜೋಡಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.