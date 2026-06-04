ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ..

ತಮ್ಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

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ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಅಲಿಪಿರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನಾದಿನ ಅವರು ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ

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ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ, ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳಿದ್ದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ, ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಇರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಜುಮುಕಿ, ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಡಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೂದಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿ, ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿತಮಿತವಾದ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನ ತೆಲುಗು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1990ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ ಪೆದ್ದಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.