ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಲವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಕಥೆಯೇನು?
ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕುನಾಲ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್), ದಿಯಾ (ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ) ಮತ್ತು ಆ್ಯಲಿ (ಕೃತಿ ಸನೋನ್) ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುವುದನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ
ಟ್ರೇಲರ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ತುಜ್ಕೋ' ಎಂಬ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಶೂಕಾ' ಮತ್ತು 'ಜಬ್ ತಲಕ್' ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರವು 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತರುಣ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.