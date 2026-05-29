- Home
- Education
- ಬೆಂಗಳೂರು IISc-ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ: ದೇಶದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಲ!
ಬೆಂಗಳೂರು IISc-ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ: ದೇಶದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಲ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 'ವಾಧ್ವಾನಿ-ಐಐಎಸ್ಸಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್' ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೂಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆ (Innovation) ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ವಾಧ್ವಾನಿ-ಐಐಎಸ್ಸಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಿಇಒ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಕೆಲಾ ಮತ್ತು ವಾಧ್ವಾನಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ (WIN) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶಿರ್ಷೇಂದು ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ನೆರವು: ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.
ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ-ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಮನ್ವಯ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ (Industries) ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
₹1,400 ಕೋಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ: > ಈ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ₹1,400 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು
ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಕೇವಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹೋಮಿ ಭಾಭಾ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಜಂಟಿ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದರು.
ವಾಧ್ವಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಇಒ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಕೆಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಐಐಎಸ್ಸಿಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಿಚ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2026' ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ
ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಿಚ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2026' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (Investors) ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಐಐಎಸ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಶನ್ (Incubation) ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ 'ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದೇ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟ್' (Incubate) ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ 'ಡೀಪ್-ಟೆಕ್' ಹಬ್ (Global Deep-Tech Hub) ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವುದೇ ಈ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.