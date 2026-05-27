ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ತನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಚಿತ್ರಸಹಿತ 'ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರು' ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊಹರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ' (KIA) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕಳೆದ 2008ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ (PPP) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ'ಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೌರವವೊಂದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಚಿತ್ರಸಹಿತ 'ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರು' (Permanent Pictorial Cancellation Seal) ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು' ಸಹ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರಕುಶಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೊಹರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಹೊಸ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರು (ಸೀಲ್) ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ, ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭವ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವಂತಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಎಲ್ಆರ್’ (Feels Like BLR) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ (Philatelists) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೆನಪಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BIAL) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಹರಿ ಮರಾರ್ ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮೊಹರು ನಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ." -ಹರಿ ಮರಾರ್ (CEO, BIAL)
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿ. ತಾರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇಂತಹದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಮೊಹರಿನ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷ ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಹರು ಲಭ್ಯತೆ: ಮೇ 26, 2026 ರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಾಶ್ವತ ಮೊಹರು ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಖರೀದಿ: ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಒ' (GPO) ನ ಫಿಲಾಟೆಲಿಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಫಿಲಾಟೆಲಿಕ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4.44 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ACI ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ' ಮಾನ್ಯತೆ.
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಕಾರ್ಗೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ: ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳ (Perishable Goods) ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 5ನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ