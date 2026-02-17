ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉಚಿತ AI ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
Free AI courses SWAYAM: AI ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ AIಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
15
Image Credit : Gemini AI
ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ
ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು AI ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ಪೈಥಾನ್ ಬಳಸಿ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಡೇಟಾ ವಿಷುಯಲೈಸೇಶನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
25
Image Credit : Getty
ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ
ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, BASRA ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು, ಪೈಥಾನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು AI ಹೇಗೆ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
35
Image Credit : AI-generated (ChatGPT)
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ
ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು AI ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
45
Image Credit : Getty
ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸ್
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ:**AI in Physics:** ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.**AI in Chemistry:** ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.**AI in Accounting:** ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಟೊಮೇಷನ್, ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
55
Image Credit : Getty
SWAYAM ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು SWAYAM ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು SWAYAM ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
Latest Videos