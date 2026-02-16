Kannada

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು 'ಗೆದ್ದಲು'.

ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಗೆದ್ದಲು'.

life Feb 16 2026
ಗಾಳಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳ

ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಗೋಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಬೇಡಿ.

ತೇವವಾಗಿದ್ದರೂ ಬರುತ್ತವೆ

ಗೋಡೆಗಳು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೂ ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಬೇಗನೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ

ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಗೆದ್ದಲು ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು.

ನವಿಲು ಗರಿ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವೆ ನವಿಲು ಗರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗೆದ್ದಲುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಓದಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಗೆದ್ದಲುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆದ್ದಲುಗಳು ಬಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

