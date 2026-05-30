Horoscope: ಮೇ 30, 2026ರ ದಿನಭವಿಷ್ಯ; ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನದವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೇ 30, 2026, ಶನಿವಾರದ ದಿನಭವಿಷ್ಯವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಹುಕಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫಲಗಳು ಕಾದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಮೇ 30, 2026, ಶನಿವಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:01 ರವರೆಗೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:51 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:35 ರವರೆಗಿನ ತೀವ್ರ ರಾಹು ಅವಧಿ. ಚಂದ್ರನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:40 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1.9
ಪರಿಹಾರ: ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಖರ್ಚುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2,7
ಪರಿಹಾರ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ದಿನ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 5
ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, 7
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿ. ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1,5
ಪರಿಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ (ನೀರು) ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳಿತು. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇಂದು ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 6
ಪರಿಹಾರ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, 8
ಪರಿಹಾರ: ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ತೀರುವ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವರು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ಕೆಂಪು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1,9
ಪರಿಹಾರ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಚಿನ್ನ/ಹಳದಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 9
ಪರಿಹಾರ: ಗುರು ಭಗವಾನ್ಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇಂದು ಶನಿವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4, 8
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಎಳ್ಳಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶನೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಪ್ತರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ನೀಲಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 8
ಪರಿಹಾರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಗೆಗೆ ಅನ್ನವಿಟ್ಟು ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ವಸೂಲಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಸೋದರರ ಮದುವೆ, ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ಹಳದಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 3
ಪರಿಹಾರ: ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಾದ ದಾನ ಮಾಡಿ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
