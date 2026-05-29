ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯೋದೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಗತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
Astro Tips: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡಿದರೂ ಸಹ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುವಂತಾಹಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಎಂದಾದರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
ಜನರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪಾ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಹಣ ನಿಲ್ಲೋದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಶನಿ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ. ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ, ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಧ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವೂ ಒಂದು ಅಂಶ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ
- ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೆಸರುಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ.
- ನೀವು ರಾಹುವಿನ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೀನಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ.
- ಶುಕ್ರನ ದುರ್ಬಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.