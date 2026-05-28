ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇ 29 ರ ಜಾತಕ
Daily horoscope prediction of 29 may 2026 ಮೇ 29 ರಂದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳುವ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರದ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಿರಿಯ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.