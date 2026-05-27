ಜಾತಕ ಮೇ 27, 2026: ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಂದ ಧನ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 27 May 2026 Budhwar Dhan Yog ಮೇ 27 ಬುಧವಾರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಧನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ವಿವೇಕಯುತ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶೈಲಿ ಇಂದು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಇಂದು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಅದ್ಭುತ ದೈಹಿಕ ಧೈರ್ಯ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಿರಿ.