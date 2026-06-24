- Home
- Sports
- Cricket
- ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ? ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ? ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 86 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ?
ಆದರೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಏಕದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ, 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತುಎಂದು ಅವರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ, ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ
ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದೇ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆದಾರರು ರೋಹಿತ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ಅಥವಾ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಅವನು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರು. 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಹದಿಹರೆಯದವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.