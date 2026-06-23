12 ಬೌಂಡರಿ.. 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ
ಅಮನ್ ಒಟ್ಟು 48 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೇಡಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 295.83 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
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ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೆರಾಲಾ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 142 ರನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಮೆದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಕೇವಲ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 142 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು.
ಅಮನ್ ಒಟ್ಟು 48 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೇಡಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 295.83 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಮನ್ ರಾವ್ ಯಾರು?
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೆರಾಲಾ
ಜನನ: ಅಮೆರಿಕದ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜನನ, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: ಬಲಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್.
ವಿಶೇಷತೆ: ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ
ಅಮನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ರಾವ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 154 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 200 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
32 ಎಸೆತಗಳ ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಅಮನ್ ರಾವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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