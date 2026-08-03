ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 16 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದರೆ 1,000 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.3): ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 984 ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ (ತಮ್ಮ ಸಹ-ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ) ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಇದೀಗ ಕೇವಲ 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, 1,000 ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜೊತೆ ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ 19 ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನೆ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ/ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ 984 ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- ಭಾರತ: 125 ಆಟಗಾರರು
- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 96 ಆಟಗಾರರು
- ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 92 ಆಟಗಾರರು
- ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ : 86 ಆಟಗಾರರು
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 84 ಆಟಗಾರರು
- ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 83 ಆಟಗಾರರು
- ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 72 ಆಟಗಾರರು
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 70 ಆಟಗಾರರು
- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 68 ಆಟಗಾರರು
- ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: 38 ಆಟಗಾರರು
- ಐರ್ಲೆಂಡ್: 34 ಆಟಗಾರರು
- ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: 33 ಆಟಗಾರರು
- ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: 26 ಆಟಗಾರರು
- ಯುಎಇ: 17 ಆಟಗಾರರು
- ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: 16 ಆಟಗಾರರು
- ನಮೀಬಿಯಾ: 11 ಆಟಗಾರರು
- ನೇಪಾಳ: 11 ಆಟಗಾರರು
- ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್: 11 ಆಟಗಾರರು
- ಯುಎಸ್ಎ: 11 ಆಟಗಾರರು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 'ಸಾವಿರ'ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
2007ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 984 ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 16 ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು 1,000 ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.