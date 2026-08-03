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- ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು? ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲುಪಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಜಗಳ!
ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು? ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲುಪಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಜಗಳ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ (Indian Cricket Team) ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ (Head Coach) ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (Gautam Gambhir) ಅವರ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ (BCCI) ಗಂಭೀರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶೈಲಿ (Coaching Style) ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೊರದ ಗಂಭೀರ್?
'cricblogger.com' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ, ಆಟಗಾರರು (Players), ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (CoE) ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ (Support Staff) ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲೂ (Dressing Room) ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ದೂರು!
ತಂಡದ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು (Senior Players) ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿದೆ.
'ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್' ಕುರಿತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾತು!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲು ಕಂಡಾಗ ಗಂಭೀರ್ ತೀವ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತವಿಲ್ಲ (No Transition)' ಎಂದಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್, ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡ 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ!
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ (Sri Lanka Tour) ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
2027ರ ಒಪ್ಪಂದವೇ ರಕ್ಷಾಕವಚ!
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೂ, ಗಂಭೀರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ! ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು 2027ರ ಒಡಿಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೂ (2027 World Cup) ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯವಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೊತೆಗೆ, ಸತತ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದು ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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