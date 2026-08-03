ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈನ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ (Team India) ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ 'ತಲ' ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ (MS Dhoni) ಮತ್ತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ಧೋನಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ (Race Track) ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ರೇಸ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ರೈಡಿಂಗ್!

ಚೆನ್ನೈನ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Madras International Circuit) 'ಟಿವಿಎಸ್ ಯೂರೋಗ್ರಿಪ್' (TVS Eurogrip) ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 45 ವರ್ಷದ ಧೋನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ (Full Speed Superbike Riding) ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರು. ರೈಡ್ ಮುಗಿಸಿ ಪಿಟ್ ಲೇನ್‌ಗೆ (Pit Lane) ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಧೋನಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ಭಟ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಧೋನಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ (X - Twitter) ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ರಾಂಚಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ (IPL 2026) ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಧೋನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

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ಐಪಿಎಲ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಆಡ್ತಾರಾ?

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ (Cricket Career Future) ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ (IPL 2027) ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ (Yellow Jersey) ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

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ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್!

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ (Head Coach) ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ (Stephen Fleming) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ 'ಧೋನಿ - ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಜೋಡಿ'ಗೆ ತರಬೇತುದಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ನೂತನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧೋನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!