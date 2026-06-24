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- ದಿಗ್ಗಜರ ನಂ.3 ಜೆರ್ಸಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಟ್! 3 ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರು
ದಿಗ್ಗಜರ ನಂ.3 ಜೆರ್ಸಿ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಟ್! 3 ನಂಬರ್ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರು
15ರ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿ ಪಡೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ವೈಭವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ ಚಾಹಲ್, ರೈನಾ, ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಂಡರ್ಕಿಡ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಲಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀನಿಯರ್ ಕಿಟ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi) ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20ಐ (T20I) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವಂಡರ್ಕಿಡ್, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀನಿಯರ್ 'ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಟ್' ಮತ್ತು 'ನಂಬರ್ 3' (No.3) ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ವೈಭವ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿತ್ತು.ವಂಡರ್ಕಿಡ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಲಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀನಿಯರ್ ಕಿಟ್
ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್-19ನಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದವರೆಗೆ ವೈಭವ್ ಹಾದಿ
ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್, ಲಿಸ್ಟ್ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಾಧನೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಯು-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಧರಿಸಲಿರುವ ಈ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರು ಇದೇ ನಂಬರ್ ಧರಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 3 ಜರ್ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (Yuzvendra Chahal) – ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಕೂಡ ಭಾರತ ತಂಡ, ಹರಿಯಾಣ ದೇಶೀಯ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಚಾಹಲ್, ಭಾರತದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ (ಒಟ್ಟು 188 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 233 ವಿಕೆಟ್).
ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ: 80 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 96 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 121 ವಿಕೆಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 25 ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ). ಟಿ20ಐ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸತತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (2 ಬಾರಿ) ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕನ್ಕ್ಯುಶನ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ' (Concussion Substitute) ಆಗಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (2020ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ).
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (Harbhajan Singh) – ಟರ್ಮಿನೇಟರ್
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 711 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿರುವ ಇವರು 2007ರ ಟಿ20 ಮತ್ತು 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ: 103 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 417 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಂತರ ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: 2001ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 32 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 2002ರ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 102 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (Ajinkya Rahane) – ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ
ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ಧರಿಸುತ್ತಾರಾದರೂ, ಐಸಿಸಿ 2019ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಳಿ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ರಹಾನೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನನ್ಯ:
ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ: 85 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 38.46 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಶತಕ ಹಾಗೂ 26 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5,077 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 2,962 ರನ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ 375 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2020-21ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದಾಗ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: 2015 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (8) ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ (5) ಪಡೆದ ಜಂಟಿ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: 2015 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ರಹಾನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (Suresh Raina) – ಮಿಸ್ಟರ್ ಐಪಿಎಲ್
ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದರು (ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 48 ಮತ್ತು 30 ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು). 2020ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರೈನಾ, ಭಾರತದ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ: 18 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 768 ರನ್ (ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 120 ರನ್ ಶತಕ). 226 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,615 ರನ್ಗಳು (5 ಶತಕ, 36 ಅರ್ಧಶತಕ).
ಟಿ20ಐ (T20I): 78 ಪಂದ್ಯಗಳು | 1,605 ರನ್ಗಳು | 1 ಶತಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 102 ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 6,000 ಮತ್ತು 8,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ20 (CLT20) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ (842 ರನ್) ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ 'ನಂಬರ್ 3' ದರ್ಬಾರ್
ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ.
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (Mithali Raj): ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ (Harleen Deol): ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಜ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಸದ್ಯ 'ನಂಬರ್ 3' ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ 'ನಂಬರ್ 3' ಜೆರ್ಸಿ ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಣಿಮುತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನ (White-ball) ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ತಾರೆ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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