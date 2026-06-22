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- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ಯಾರು ? ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ Or ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ಯಾರು ? ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ Or ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav suryavanshi), ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇರ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ, ಅದುವೇ 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi). ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರೈ-ನೇಶನ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತೋರಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಮುಂದೆ ವೈಭವ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದೀಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈಭವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (Abhishek Sharma) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (Sanju Samson) ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ನೇರ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮೇಲುಗೈ?
ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವೇಗ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: 69 ಪಂದ್ಯ, 2488 ರನ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: 33 ಪಂದ್ಯ, 1464 ರನ್
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್: 43 ಪಂದ್ಯ, 1389 ರನ್
ಕೇವಲ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವೇಗವು ಆಧುನಿಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ:
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು (Left-hand Openers). ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಟಿ20 ಮಾಡೆಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೈಭವ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಂಜು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ 'ಲೆಫ್ಟ್-ರೈಟ್' ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದರೆ, ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶರ್ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತಿದೆ. ಆದರೂ, ವೈಭವ್ ಅವರ ರನ್ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಅವರ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ.
ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ:
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಅವರ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಅನುಭವ, ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವೈಭವ್ ಇನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ - ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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