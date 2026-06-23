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- ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಥ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್' ಜೆರ್ಸಿ ವೈಭವ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ರಘು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಥ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್' ಜೆರ್ಸಿ ವೈಭವ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ರಘು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 532' ಮತ್ತು 'ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3' ಇರುವ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು, ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ
ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಜರ್ನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಭಾವುಕತೆ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಥ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್' ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 532 ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 532' (Player-532) ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು '3' (03) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರ್ಸಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಲೋಗೋ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಕಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕುಮಟಾ ಮೂಲದ ರಘು ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಇದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ವೈಭವ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೆರ್ಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟ ವೈಭವ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈಭವ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗು ಮೂಡಿದೆ. "ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಗು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬಲಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡದ 'ಥ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್' ಜೆರ್ಸಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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