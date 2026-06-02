ಐಪಿಎಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಂವಿಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ₹30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಎಂವಿಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಾದೂ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ವಂಡರ್ಕಿಡ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್ ಚಚ್ಚಿರುವ ಅವರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 237.30 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ರೇಟ್ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್' (MVP) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕ!
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ತಲಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶಸ್ವಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕವು ಪ್ರತಿ ಡೀಲ್ಗೆ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜೊತೆ ₹1.10 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ಬದಲಾಗಲು ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್!
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಅಚ್ಚರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು (Auction) ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳಲಿದ್ದು, ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ₹30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಪ್ಲಾನ್, ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
ಸದ್ಯ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ (Complan) ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬುಲ್ (Red Bull) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿವೆ.
ಸಚಿನ್, ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅವರನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂಡವು ಈ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.