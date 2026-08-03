ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ 'ತಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆದುಳು' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ, ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಗಾರನಾಗಿ ನೆಹ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ತಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಯಿನ್, ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಆಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶೈಲಿ ಅಪರೂಪದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತನಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ!
2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಹ್ರಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
'ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ನೆಹ್ರಾ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ'
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೆಹ್ರಾ ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊಯಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಎದುರಾಳಿಯ ಬಲ-ದುರ್ಬಲತೆ ಏನು, ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಹ್ರಾ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ..!
ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಗುಣಗಳೇ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿವೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂತ್ರ!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ತಂತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.